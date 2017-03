Akceptują pedofilię, to powinni też kamienowanie!

reklama

Portal wp.pl poinformował o kuriozalnym wyroku wydanym przez szwedzki sąd. Czternastoletnia ciężarna muzułmanka ma wrócić do swojego męża i pod jego opieką urodzić dziecko.

Aisha wyszła za mąż za swojego kuzyna, Emina, mając dwanaście lat. Zarówno do ślubu, jak i poczęcia dziecka, doszło przed przybyciem "pary" do Europy. Choć pracownicy socjalni z miasteczka Mönsterås położonego na południe od Sztokholmu starali się umieścić nastolatkę w rodzinie zastępczej, nie zgodził się na to sąd, nakazując dziewczynce powrót do męża i urodzenie dziecka pod jego opieką. I to pomimo że szwedzkie prawo nie akceptuje małżeństw przed osiągnięciem pełnoletniości!

Sąd zwraca uwagę, że opiekunem prawnym Aishy jest pełnoletni mężczyzna, jak również... że pomiędzy Szwecją a państwami muzułmańskimi występują różnice kulturowe.

Wirtualna Polska zwraca uwagę, że szwedzka opieka społeczna rozpoznała w sumie 132 przypadki małżeństw dzieci imigrantów i uchodźców, pochodzących przeważnie z Syrii, Iraku lub Afganistanu. Zdelegalizowanie małżeństwa może równać się z "zabójstwem honorowym" dziewczynki.

Czy w Szwecji już obowiązuje prawo Szariatu?

7.03.2017, 15:45