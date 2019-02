Agresywny lewacki ideolog Trzaskowski deprawuje dzieci!!!

Organizowane mają być specjalne zajęcia dla uczniów. W szkołach pojawią się konsultanci wywodzący się ze środowisk homoseksualnych. Autorzy deklaracji chwalą się, że została ona oparta na standardach WHO.

- To są niektóre ze standardów. Głoszą one, że „dzieci już do czwartego roku życia mają poznawać radość i przyjemność z dotykania własnego ciała. Mają byś uczone masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa, mają wyrażać potrzeby w kontekście zabawy w lekarza. 4-6 latki mają poznawać tematykę związków osób tej samej płci - mówił ,,Radiu Maryja'' Nikodem Bernaciak z ,,Ordo Iuris''.