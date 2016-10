Agora pikuje w dół. Likwiduje dziennik i zwalnia ponad 100 osób!

reklama

- Ustabilizowanie wyniku finansowego działalności prasowej wymaga głębokiej zmiany w modelu pracy redakcji oraz w wydaniach „Gazety Wyborczej”, co wiąże się z ograniczeniem zatrudnienia w segmencie prasa oraz reorganizacja pracy zespołów redakcyjnych. W ramach prowadzonego procesu transformacji działalności prasowej spółka skoncentruje się na rozwoju dziennika „Gazeta Wyborcza”, rezygnując jednocześnie z wydawania bezpłatnego dziennika „Metrocafe.pl” z dniem 14 października 2016 roku - poinformowała Agora w komunikacie giełdowym.

Serwis internetowy Metrocafe.pl będzie działał do końca br. W redakcji pracuje kilkanaście osób, które zostaną zwolnione.

To jednak nie koniec cięć w Agorze. Jeszcze do końca tego roku zwolnionych ma zostać aż 135 pracowników, co stanowi niemal 7 procent wszystkich zatrudnionych w „Agorze” osób. Według władz spółki powodem takiego ruchu jest dopasowanie struktury zatrudnienia do nowych potrzeb.

- Przyczyna planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym ograniczenia zatrudnienia, są utrzymująca się rynkowa recesja w wydatkach na reklamę prasową oraz spadek sprzedaży egzemplarzowej prasy. Biorąc pod uwagę obecną kondycję rynku prasy papierowej, negatywne prognozy dotyczące perspektyw jego dalszego rozwoju oraz postępująca cyfryzacja medium, zarząd spółki uznał, że niezbędne jest podjęcie kolejnych działań przyspieszających proces transformacji działalności prasowej Agory - wyjaśniła spółka

Jak informują władze Agory – cel strategiczny to ustabilizowanie finansowe „Gazety Wyborczej” i zapewnienie jej rentowności. Zwiększony ma zostać rozwój dziennika w formie cyfrowej, ale i zwiększona będzie dbałość w stosunku do wydania papierowego.

„Metrocafe.pl”, dawniej „Metro” to dziennik, który dystrybuowany był w 18 miastach, jego nakład wynosił 400 tys. egzemplarzy, a funkcjonował od jesieni 2001 roku.

Spadek dochodów z reklam publikowanych w „metro cafe.pl” w stosunku do roku ubiegłego wynosił aż 17,6 procent. Jeszcze gorzej jest w przypadku „Wyborczej” – tutaj spadek to aż 21,4 procent. Dochody ze sprzedaży „Wyborczej” również pikowały w dół – spadły o 4,4 procent.

Podobna fala zwolnień przeszła przez Agorę w 2012 i 2013 roku. Jak widać – konieczne są dalsze redukcje.

Fronda.pl

