Agora kupiła Radio Zet. W tle... George Soros

W styczniu Agora podała, że wspólnie z czeską spółką SFS Ventures rozpoczęła negocjacje w sprawie potencjalnego nabycia udziałów w spółce Eurozet, do której należą Radio ZET, Antyradio, Meloradio (do września ub.r. działające pod nazwą ZET Gold) i Chillizet oraz serwisy internetowe, a także spółka Studio ZET produkująca reklamy radiowe i telewizyjne oraz agencja eventowa Eurozet Live. SFS Ventures jest natomiast spółką czeską, a większość jej udziałów należy do spółki zależnej Sourcefabric. Udział mniejszościowy posiada spółka Salvatorska Ventures LCC, zarejestrowana w USA spółka zależna Media Development Investment Fund (MDIF). Według informacji portalu money.pl, fundusz MDIF jest wspierany finansowo przez amerykańskiego miliardera, George'a Sorosa. Choć jego nazwisko nie pada w komunikacie spółek na temat transakcji, pośrednio jest on właścicielem akcji obu nabywców Radia Zet. Zaangażowanie w wykup stacji sprawia również, że amerykański finansista zainwestuje ok. 200 mln zł.- podaje portal money.pl