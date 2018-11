Agnieszka Łada: Europejska armia ma pomagać, nie konkurować z NATO

Angela Merkel mówi wprost: tak, trzeba utworzyć europejską armię, ale podkreśla: armię, która będzie dopełnieniem NATO, a nie w konkurencji do NATO. To jest ważne, bo to coś innego, niż powiedział Emmanuel Macron w ostatnich dniach - powiedziała ekspertka dr Agnieszka Łada na antenie Jedynki. Analityczka Instytutu Spraw Publicznych mówiła o propozycji kanclerz Niemiec na stworzenie wspólnych europejskich programów.

Temat powstania takiej armii mógłby być kością niezgody między UE a USA. Jednak słuchając głosów prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerz Niemiec można zauważyć pewne rozbieżności co do roli wspólnych europejskich oddziałów. W opinii dr Agnieszki Łady, Angela Merkel "nie chce iść w tę stronę co Macron", który podkreślał, że "to ma być alternatywa dla NATO". Jak mówi analityczka Instytutu Spraw Publicznych, niemiecka przywódczyni "zdaje sobie sprawę, że ani Europy na to nie stać, ani nie może sobie pozwolić, by być w konkurencji do Stanów Zjednoczonych".