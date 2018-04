Agenda ONZ zachęca do imigracji!

International Organization for Migration (IOM) znalazła się w ogniu krytyki oraz została oskarżona o “usprawiedliwianie” i „motywowanie” nielegalnej imigracji drogą morską.

ONZ-owska organizacja opublikowała tweeta z filmem wideo twierdząc, że imigracja była „nieunikniona”, „pożądana” i „konieczna”. Pomimo tego, że IOM zapewne miała na myśli „zorganizowaną, uporządkowaną i bezpieczną imigrację” użytkownicy szybko wytknęli jej, że na załączonym wideo widać łódź przeładowaną migrantami ekonomicznymi, nielegalnie przekraczającymi Morze Śródziemne w drodze do Europy.

Film pokazuje przeładowaną łódź dobijającą do brzegu, po czym pojawia się grafika informująca, że pasażerowie są „dyskryminowani, zapomniani, ignorowani, utalentowani, współczujący i są ludźmi sukcesu”. Strona natychmiast została zalana negatywnymi komentarzami przeszło 1000 użytkowników.

Jeden z nich pisał: „Sami zachęcacie imigrantów do odbycia tej podróży! Zło, które czynicie zapisze się w historii jako próba zniszczenia Zachodu. Nie pozwolimy wam na to”. W innym komentarzu czytamy: „Błąd. Aktywnie zachęcacie do nielegalnej imigracji imigrantów ekonomicznych, a nie uchodźców. Czemu imigracja jest konieczna i pożądana? Zmieńcie płytę, bo mamy już dość słuchanie tego”.

IOM dolała oliwy do ognia angażując się w dyskusję w komentarzach i twierdząc, że ludzie mają „obowiązek pomóc” tym, którzy toną w wodach Morza Śródziemnego, aleszybko została skarcona przez włoskiego studenta: „Pomaganie tym, którzy nielegalnie przybijają do brzegu oznacza zalegalizowanie nielegalnej imigracji i zachęcanie do niej. Ludzie przypływają, ponieważ wiedzą, że we Włoszech zostaną przyjęci. To wy jesteście odpowiedzialni za utonięcia w morzu!”.

IOM, której roczny budżet wynosi prawie 2 miliardy dolarów i jest odpowiedzialna za sponsorowany przez Unię Europejską program powrotów i reintegracji migrantów ponownie wykpiła się, twierdząc, że publikacja wideo nie była zachętą do nielegalnej imigracji. Na profilu organizacji można przeczytać:

„Nie zachęcamy imigrantów do odbywania śmiertelnie niebezpiecznej podróży przez Morze Śródziemne i aktywnie współpracujemy z Unią Europejską nad ostrzeganiem ich o ryzyku, jakie niesie ze sobą nielegalna imigracja i biznes przemytniczy”.

Wielu użytkowników Twittera nie zostało przekonanych i wciąż określali ich, jako „zdrajców” oraz pisali w komentarzach „hańba!” i „musicie zostać rozwiązani”.

dam/euroislam.pl