Agencja Amaq: Nożownik z Hamburga to 'żołnierz ISIS'

Powiązana z ISIS agencja informacyjna Amaq poinfofmowała, że napastnik, który dwa tygodnie temu w Hamburgu zaatakował nożem parę nastolatków był zwolennikiem Państwa Islamskiego.

Niemieccy śledczy sprawdzają, czy informacja jest prawdziwa.

Do ataku doszło w okolicach jednego z mostów nad rzeką Alster w Hamburgu. Według zeznań świadków zdarzenia, mężczyzna o „południowym wyglądzie” mógł mieć ok. 23- 30 lat. Kilka razy pchnął nastolatka nożem,a jego koleżankę wepchnął do rzeki.

16-latek trafił do szpitala, gdzie zmarł w wyniku obrażeń, zaś 15-latce udało się wydostać na brzeg. Obecnie dziewczyna jest pod opieką psychologa. Napastnika, który zbiegł z miejsca zdarzenia, poszukuje niemiecka policja.

„Żołnierz Państwa Islamskiego ranił nożem dwie osoby w Hamburgu 16 października” – oświadczyła agencja Amaq. „Akcję przeprowadził w odpowiedzi na apel, by brać na cel obywateli państw walczących z Państwem Islamskim”.

Niemieckie służby badają teraz, czy nożownik miał powiązania z Państwem Islamskim.

Czy za chwilę i tak okaże się, że był po prostu chory psychicznie?

JJ/TVP Info, iAR, RP.PL, Reuters, Fronda.pl

30.10.2016, 18:16