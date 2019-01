Agaton Koziński: Salvini to ukryta opcja rosyjska w UE

"Mam wrażenie, że PiS zdaje sobie sprawę z zagrożenia. Wie, że partner nie jest do końca sprawdzony i podszedł do rozmów z dużym dystansem" - mówił Agaton Koziński, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, komentując wizytę wicepremiera Włoch Matteo Salviniego w Polsce.

"Największym zagrożeniem, tym, co mnie najbardziej niepokoi w rozmowach między PiS a Salvinim, jest ewidentna sympatia włoskiego wicepremiera do Władimira Putina i związki z jedną Rosją. To dla nas realne zagrożenie. Pytanie, czy nie wspierając tego polityka, nie wspieramy również ukrytej opcji rosyjskiej w UE. Na to trzeba szalenie uważać" - mówił publicysta.