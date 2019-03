Agata Diduszko-Zyglewska: pedofilia najczęściej zdarza się w rodzinach

jola 29.3.19 13:55

* to ze rodzice sa tylko opiekunami, to - absolutnie NIE

* natomiast to ze pedofilia jest glownie w rodzinach, to - TAK , no to niestety prawda, takie sa badania,

pedofilia, to czynnosci seksualne z dziecmi, ktore nie maja wyksztalconych drugorzednych cech plciowych, czyli do ok 8-9 roku zycia

ok.80% pedofilli rozgrywa sie w rodzinie(tato, wujek, brat, dziadek, sasiad, konkubent mamy, kuzyn itd itd)

*pozostale 20% pedofili to osoby spoza najblizszego srodowiska : nayczyciel, trener, harcmistrz, dyrygent choru, lekarz, pielegniarz, ksiadz, itd itd