Afryka obrażona na Salviniego! Żądają przeprosin

"Unia Afrykańska prosi włoskiego wicepremiera, by wycofał się ze swych pogardliwych stwierdzeń na temat afrykańskich migrantów" - napisali przedstawiciele Unii Afrykańskiej w odezwie do wicepremiera Włoch Matteo Salviniego.

Komunikat jest reakcją na słowa, które wypowiedział Salvini w kontekście nielegalnej imigracji.

W piątek na piątkowej konferencji Unii Europejskiej w Wiedniu wiecepremier potwierdził, iż Włochy nie chcą, aby młodzi Afrykanie "zastąpili" młode pokolenie w ich kraju. Skomentował to również słowami - "Nie potrzebujemy nowych niewolników".

"Jak łatwo można to sprawdzić na licznych nagraniach wideo i w wypowiedziach ministra, Salvini nigdy nie obraził Afrykanów, lecz skrytykował ideę, by sprowadzać ich do Europy po to, aby zmuszać ich do pracy i życia w warunkach takiego poniżenia, które przypominają właśnie niewolnictwo" - napisało w oficjalnym komunikacje MSW w Rzymie.

mor/PolskieRadio24.pl/Fronda.pl