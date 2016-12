Afgański morderca z Fryburga zabijał już w Grecji

reklama

Hussain K. Aresztowany w listopadzie za gwałt i zamordowanie Marii Ladenburger, przedstawiający się jako 17-letni uchodźca z Afganistanu, miał już raz 17 lat, ale trzy lata temu, gdy aresztowano go w Grecji.

W styczniu 2013 zarejestrowano go jako 17-letniego uchodźcę z Afganistanu, a w cztery miesiące później 2013 próbował zabić, spychając z klifu w Grecji młodą kobietę – uprzednio kradnąc jej torebkę. Kobieta przeżyła dzięki temu, że jest amatorką wspinaczki; miała kilka operacji. Skazano go na 10 lat więzienia.

Po dwóch latach Hussein K. został warunkowo zwolniony, co jest w Grecji normalne z powodu przepełnienia więzień, i zniknął. Grecja nie wysłała za nim listu gończego, nie umieściła go też w bazie danych przestępców ani osób poszukiwanych. Afgańczyk natychmiast przybył do Niemiec i wystąpił o azyl, tym razem jako 16-latek, chociaż miał lat przynajmniej 19. Niemcy nie sprawdzają jednak wieku „nieletnich” uchodźców, nawet „nieletnich bez opieki dorosłych”.

Rok po przybyciu do Niemiec zgwałcił i zabił studentkę, córkę wysokiej rangi urzędnika w Unii Europejskiej. Gdyby Grecja umieściła jego dane w odpowiednich bazach danych, nie otrzymałby azylu w Niemczech, lecz został odesłany do Grecji za naruszenie zasad warunkowego zwolnienia.

