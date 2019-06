Afera w fabryce Volvo. Pracownicy mówią NIE homoindoktrynacji!

Wrocławska fabryka Volvo zaproponowałą utworzenie "społeczności LGBTQ+", tym samym doszło do sporu między firmą, a jej pracownikami. "Zakład pracy to nie miejsce na takie sprawy. Pracodawca powinien być zupełnie transparentny, nie powinien promować mniejszości czy większości seksualnych, religijnych czy politycznych" – skomentował sytuację Grzegorz Zachara, przewodniczący związków zawodowych Solidarność 80 w Volvo.

– Swoją seksualność, przekonania zostawiamy przed bramą; w pracy jesteśmy równi, mamy te same koszulki, nie rozmawiamy o swoich preferencjach seksualnych, politycznych, religijnych, by nie wprowadzać dodatkowych podziałów czy napięć. Po to, by nikt nie był dyskryminowany – zaznacza.



– Jesteśmy zdania, że pracodawca nie powinien promować żadnych stowarzyszeń tego typu. Nie powinien faworyzować żadnych stowarzyszeń LGBTQ+, żadnych religii ani przekonań politycznych – dodaje Zachara.