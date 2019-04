AFERA STULECIA wg 'GW'?! Zaskakujące zdjęcie w telefonie Karczewskiego

Dziennikarze zainteresowali się tym razem... telefonem marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego, a konkretnie pewnym zdjęciem. Justyna Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej" goniła polityka aż do sali posiedzeń izby wyższej, aby dowiedzieć się, dlaczego Karczewski ma w telefonie zdjęcie... Donalda Tuska, ponieważ "wszyscy dyskutują, o co tu chodzi".

Marszałek zapewnił, że nie rozmawiał i nie ma nawet numeru telefonu przewodniczącego RE, po czym popędził do sali posiedzeń. Jeżeli dobrze się przyjrzeć, widać, że zdjęcie Tuska jest przerobione. Były premier ma wydłużony nos, co upodabnia go do pajacyka Pinokio, a skojarzenie jest oczywiste...