Afera reprywatyzacyjna: Postawiono zarzuty 8 osobom

Są zarzuty dla ośmiu osób w śledztwie w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie - poinformował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Osoby, którym postawiono dziś zarzuty, zostały wczoraj zatrzymane przez CBA. Jest wśród nich trzech adwokatów. Jak poinformował na konferencji prasowej prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, prokuratura zarzuciła zatrzymanym oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości, za co grozi do 10 lat więzienia.

Kwota ewentualnych oszustw to 46 milionów złotych. Sprawa dotyczy czterech nieruchomości w Warszawie - przy ulicy Twardej 8, Twardej 10, Chmielnej i Królewskiej 39. Bogdan Święczkowski wyjaśnia, że sprawcy uzyskiwali pełnomocnictwa od jednego ze spadkobierców, a wobec pozostałych ustanawiani byli kuratorzy. Następnie w wyniku orzeczeń sądowych przejmowano nieruchomości, a później występowano o jej zwrot do warszawskiego Ratusza.

Z niektórymi spadkobiercami były zawierane umowy, których wartość była wielokrotnie niższa niż praw do nieruchomości. Jak powiedział prokurator Świeczkowski, zostali ustanowieni kuratorzy dla osób urodzonych 128 i 138 lat temu. Bogdan Święczkowski dodał, że w sprawie warszawskiej reprywatyzacji toczy się w sumie 175 postępowań.

daug/IAR

12.05.2017, 16:05