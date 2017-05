Afera reprywatyzacyjna: Kolejne zatrzymania CBA

reklama

fot. policja reklama

Agenci CBA w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji zatrzymali 8 osób m.in. biznesmena - jednego ze najbardziej znanych kupców roszczeń dekretowych do atrakcyjnych gruntów w stolicy, dwóch rzeczoznawców i trzech adwokatów.



Jak informuje rzecznik CBA Piotr Kaczorek, funkcjonariusze biura przeszukali podwarszawską rezydencję zatrzymanego biznesmena oraz mieszkania i kancelarie pozostałych zatrzymanych. Zostaną oni teraz przewiezieni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty.



Warszawska Delegatura CBA, pod nadzorem prokuratury, prowadzi już ponad 50 śledztw w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji. Wśród nich są postępowania dotyczące kilkunastu nieruchomości, a jedno z nich dotyczy nawet 50 adresów.



Funkcjonariusze CBA w styczniu zatrzymali pięć osób a w lutym br. trzy osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. Wśród zatrzymanych był m.in. były urzędnik ze stołecznego ratusza, prawnik, były z-ca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i dwie inne osoby z tego biura, pracujące w momencie zatrzymania w jednostkach samorządowych Warszawy.

daug/Źródło: www.kurier.pap.pl

11.05.2017, 14:26