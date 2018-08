Afera reprywatyzacyjna: Główny podejrzany skarży się do Strasburga

W imieniu Jakuba R., głównego podejrzanego w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie, jego obrońca złożył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę. Od ponad roku przebywa on w areszcie.

O sprawie pisze „Rzeczpospolita”. Chodzi o byłego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami, Jakuba R., który jest jednym z głównych podejrzanych w aferze reprywatyzacyjnej.

Według Artura Pietryka, który jest obrońcą R., 18 miesięcy za kratkami to za długo i dlatego złożył on skargę to ETPC. Zażalenia na kontynuację aresztów dla głównych „bohaterów” afery sądy mają rozpoznać jeszcze w tym tygodniu.

