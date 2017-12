Adolf Hitler, nowy idol wielu młodych Arabów

Entesar Al-Banna, publicystka gazety “Al-Watan” z Bahrajnu, napisała, że odkryła, ku swojemu zaskoczeniu, że wielu młodych Arabów wielbi Adolfa Hitlera, głównie za jego siłę i niezłomność w walce z całym światem.

Na kursie dla nastoletnich dziewcząt, na którym byłam obecna, wykładowca zadał dziewczynkom zwykłe pytanie: „Kto jest waszą ulubioną postacią?” Większość odpowiedzi była interesująca i obejmowała postaci z mediów, których nie znałam, szczególnie ze „Snapchat”. Ale szokującą odpowiedzią podaną przez kilka dziewczynek – co zmusiło mnie do spierania się z nimi – było oświadczenie, że są fankami Hitlera!

Przerwałam jednej z dziewczynek, która powiedziała, że Hitler jest jej ulubioną postacią, i zapytałam: „Mówisz poważnie, czy żartujesz?”. Spojrzała na mnie ze zdumieniem i odpowiedziała: „Tak, mówię poważnie”. To spowodowało, że inna dziewczynka powiedziała; „Ja też kocham osobowość Hitlera”. Zapytałam tą pierwszą: „Co podoba ci się w osobowości Hitlera?”. Odpowiedziała z wielką pewnością siebie: „Jego siła i jego zdolność zjednoczenia armii i przywództwa jego kraju, i niezłomność na wojnie”. Zapytałam ją: „Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ta siła spowodowała wojnę na całym świecie i zniszczenie Niemiec i Francji?”. Odpowiedziała: „Tak. Czytałam jego książkę, Mein Kampf i zaimponowała mi jego siła, jego wiara i jego wytrwałość”.

Ta odpowiedź zaskoczyła mnie jeszcze bardziej, ponieważ sama nie czytałam autobiografii Hitlera, ani nie jestem ciekawa jej przeczytania. Powiedziałam jej: „Ale Hitler był dyktatorem, który nie słuchał niczego poza swoim głosem wewnętrznym i był rasistą, który uznawał tylko niemiecką rasę aryjską”. Odpowiedziała: „No to co? Wystarczy, że był silny!”.(…)

Podziw tych młodych dziewcząt dla osobowości Hitlera i ich pociąg do potężnych postaci skłonił mnie do poszukania materiałów o “uwielbieniu dla Hitlera” i istotnie odkryłam, że bardzo wielu młodych Arabów kocha Hitlera. Niektórzy mówili, że podziwiają go za zabicie Żydów, ale większość była oczarowana jego siłą, determinacją i niezłomnością. To nasuwa pytanie: co stoi za miłością tych młodych ludzi do siły? Czy są fanami przemocy ogarniającej dziś region? Czy poczucie bezradności i słabości powoduje, że adorują postać, która postawiła wyzwanie światu swoją siłą i poprowadziła cały naród na walkę z tym światem?

Stoimy wobec pokolenia młodych ludzi, którzy czytają książki w epoce, kiedy czytanie uważa się za przestarzałe – tylko że ci młodzi ludzie czytają materiał bardzo niepokojącej natury i nabywają wypaczonych wartości, które mogą wpłynąć na ich przyszłą świadomość, zakres ich panowania nad sprawami i ich ocenę sytuacji. Pragnienie zdobycia i wyrażania siły i stawiania wyzwania innym stało się tajnym pragnieniem, które wkrada się w serca tych młodych ludzi i które jest wyrażane na różne sposoby.

To pragnienie odzwierciedla rzeczywistość przeżartego kryzysami, niestabilnego społeczeństwa, które waha się od dławienia wolności słowa do użycia skrajnej przemocy na wszystkich szczeblach – werbalnym, fizycznym i elektronicznym [przemoc w mediach].

mod/Memri, Euroislam.pl