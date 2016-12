Administracja Obamy przyjmuje uchodźców, ale nie chrześcijan

reklama

Kilkanaście tysięcy imigrantów z Syrii – tylu zdecydowały się przyjąć Stany Zjednoczone, a konkretnie administracja Baracka Obamy. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że przyjmowani są zarówno wyznawcy Allaha, jak i Chrystusa – do USA przybywają niemal wyłącznie muzułmanie.

Niemal 99 procent imigrantów, którzy trafiają do USA to muzułmanie. Pomimo, że chrześcijanie są bardzo prześladowani w Syrii, to jednak nie oni trafiają do Stanów Zjednoczonych. Spośród 14172 przybyszów z Syrii, którzy trafili do USA od stycznia do listopada 2016 roku, aż 14042 wyznaje Islam – podaje pch24.pl. Oznacza to, że 98.9 procent imigrantów to muzułmanie. Chrześcijan było zaledwie 101, co stanowi 0,71 procenta.

Do tej pory USA przyjęły niespełna 17 tysięcy uchodźców z Syrii od 2011 roku. Wśród nich sunnici stanowią 97,2 procent osób. Choć według danych z 2011 roku ta grupa religijna stanowiła 74 procent populacji Syrii, to jednak wśród imigrantów do USA stanowią oni znacznie większy odsetek, niemal tylko oni trafiają do Ameryki.

dam/pch24.pl,Fronda.pl

5.12.2016, 17:00