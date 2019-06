Adam Michnik boi się, że mu PiS podrzuci narkotyki

Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", udzielił wywiadu "Foreign Policy". Przekonuje w nim, że "Wyborcza" jest prześladowana przez rząd PiS. Nie ma już tak, jak za Platformy - wtedy do Agory płynęły miliony złotych z reklam...

W latach 2008-2012 rząd wydał ponad 120 mln złotych na reklamy w mediach. Większa część wydatków przeznaczonych na dzienniki ogólnopolskie z tej sumy trafiła właśnie do "Wyborczej".

Teraz Wyborcza "jest na celowniku władzy", skarży się Michnik w "FT". "Decyzje rządzących przyczyniły się do spadków wpływów „GW” ze sprzedaży i reklam, wskutek czego w redakcji prowadzone są zwolnienia grupowe i nie ma środków na rozwój" - dodaje.

"To nas straszliwie walnęło po kieszeni. Oni chcą nas zniszczyć metodą najprostszą: jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze" - peroruje.