Adam Małysz powraca do skoków narciarskich!

Adam Małysz najprawdopodobniej powraca do skoków narciarskich. Choć na razie jest to informacja nieoficjalna, wszystko wskazuje na to, że zostanie dyrektorem sportowym Polskiego Związku Narciarskiego. Decyzja ma zostać ogłoszona na konferencji, która podsumuje letnie mistrzostwa Polski w skokach i kombinacji norweskiej.

Kariera Małysza jako skoczka zakończyła się w roku 2011. Pozostawał jednak konsultantem trenerów reprezentacji, czy też wyjeżdżał na młodzieżowe mistrzostwa świata. Jego sportem stały się jednak rajdy samochodowe. Małysz, który czterokrotnie został mistrzem świata, medalistą olimpijskim i czterokrotnie też trzymał w rękach Kryształową Kulę Pucharu Świata, ma zostać ważną personą w PZN.

Redaktor Super Expressu wnioskuje, że Małysz dostanie ww. angaż dlatego, że nie przedłużył kontraktu z Orlenem, który sponsorował jego rajdy. Małysz dużo angażował się także w ważne zmiany, jakie miały miejsce w polskiej reprezentacji w skokach narciarskich w ostatnich miesiącach. Taki ruch PZN byłby wręcz oczywisty, biorąc pod uwagę doświadczenie Adama Małysza. Podkreśla się także dużą rolę Małysza w przekonaniu Stefana Horngachera do tego, by nadal pracował z polską reprezentacją.

dam/se.pl/Fronda.pl

7.10.2016, 13:50