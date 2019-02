Adam Małysz: Polaków dziś pokrzywdzono

,,Obawiałem się tego trochę. Podobna sytuacja była w Zakopanem. To daje dużo do myślenia. Wiem, że piękno sportu polega m.in. na tym, by przeskakiwać skocznię, ale dla zawodnika jest to troszkę niebezpieczne. Dziwię się, że jury na to pozwoliło. Te kraje, które potrafią zadziałać mocnym odbiciem z niskich belek, zostały pokrzywdzone. My jesteśmy w tym gronie. Ale cóż, nie my o tym decydujemy'' - powiedział Małysz.