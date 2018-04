Adam Hofman: Morawiecki jest nienaturalny. Musi przestać udawać kogoś, kim nie jest

Czy PiS naprawdę może przegrać ze Zjednoczoną Opozycja? Były poseł PiS Adam Hofman uważa, że ewidentny jest moment bardzo silnej zadyszki. I PiS musi przejść do ofensywy, żeby utrzymać status quo.

,,Jest moment w którym liderzy 'dobrej zmiany', czy właściwie lider 'dobrej zmiany' Jarosław Kaczyński musi dużo zmienić żeby się nic nie zmieniło'' - uznał, ostrzegając przed coraz lepszymi wynikami Zjednoczonej Opozycji.

Według Hofmana nie sprawdził się obraz, jaki zbudował sobie premier Mateusz Morawiecki.

,,Jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, to on stał się premierem i w 24 godziny się zestarzał. To znaczy, że nagle w tych starych dekoracjach stał się nie stary, a zgrany. On może, on ma jeszcze możliwość, by wrócić do tego czym powinien się zajmować. On musi wrócić do Excela, musi wrócić do ,,korpogadki'' [...], on musi wrócić do języka korzyści gospodarczej, a nie udawać kogoś kim nie jest, bo w tym jest nienaturalny'' - powiedział były poseł PiS.