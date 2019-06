Adam Bujak uhonorowany Złotym Medalem Gloria Artis

Mistrz Adam Bujak, wybitny fotografik od wielu lat związany z wydawnictwem Biały Kruk, został odznaczony przez wicepremiera i ministra kultury prof. Piotra Glińskiego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Uroczystość odbyła się w czwartek 30 maja w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie podczas spotkania z okazji 55-lecia pracy twórczej artysty oraz prezentacji retrospektywnego albumu Adama Bujaka pt. „Życie malowane światłem” (wyd. Biały Kruk).

Odznaczając jubilata minister uhonorował osiągnięcia artystyczne Adama Bujaka i jego działalność na rzecz kultury polskiej. To wybitny fotograf, kronikarz życia Karola Wojtyły, później Jana Pawła II, ale także Polski po prostu, i to bardzo różnych elementów, bardzo różnych obszarów. Ale znamy go także jako fotografa Krakowa, fotografa klasztorów i zakonów, ludzi, budynków, architektury – powiedział wicepremier.

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” to najwyższe odznaczenie, jakie nadać może minister kultury i dziedzictwa narodowego osobie lub instytucji za jej wyróżniającą się twórczość artystyczną lub działalność kulturalną. To symboliczny wyraz hołdu, jaki państwo polskie składa wybitnym artystom, wybitnym ludziom kultury – dodał prof. Gliński. Stwierdził też, że dla jego pokolenia zdjęciowa twórczość Adama Bujaka to „historia polskiej fotografii”. Większość Polaków poznała Adama Bujaka jako fotografa Karola Wojtyły i Jana Pawła II, ale później poznawali też inne jego prace. Twórczość ta jest bardzo subiektywna, ale też bardzo ciekawa, intensywna, różnorodna, a przede wszystkim piękna. Za to wszystko chciałem panu Adamowi Bujakowi podziękować – mówił wicepremier. Zwrócił też uwagę na ważny rys charakteru laureata: fakt, że jest on człowiekiem ciepłym i życzliwym. Polska kultura ma w osobie Adama Bujaka wielki filar i podporę – zakończył prof. Gliński.

O współpracy z Adamem Bujakiem mówił jego wieloletni przyjaciel, prezes wydawnictwa Biały Kruk, Leszek Sosnowski: Znamy się prawie pół wieku. Kiedyś fotografowaliśmy razem, nasze drogi biegły czasem bardzo blisko siebie, a czasem trochę dalej. Gdy jednak ćwierć wieku temu założyłem wydawnictwo Biały Kruk, to pierwszą książką, jaką wydaliśmy był album ze zdjęciami Adama, „Katedry Polski”. Jak dotąd wydaliśmy około 130 książek Adama i były one poświęcone nie tylko papieżowi Janowi Pawłowi II, ale najrozmaitszym tematom. Zdjęcia Adama to nie tylko kompozycja, światło, artyzm, ale również fantastyczna dokumentacja wielu wydarzeń, jakie miały miejsce w ciągu owych 55 lat twórczości Adama, wydarzeń radosnych, ale i poważnych, a czasem tragicznych.

O relacjach artysty, jego twórczości i sztuki mówił publicysta Bronisław Wildstein: Obcując ze sztuką przekonujemy się, czym jest piękno. Sztuka potrafi ująć piękno w jego złożoności i ładzie. Pokazuje świat, który nas przekracza, ale który też nadaje nam wzniosłość. Tytuł albumu, który teraz ukazuje całą twórczość Adama Bujaka, brzmi „Życie malowane światłem”. Światło to fundamentalny pierwiastek, zawsze wiązany z boskością, z czymś, co daje nam inną perspektywę, co oświetla, pozwala nam zobaczyć, zrozumieć, pojąć. Co prowadzi do tego, że finalnie zaczynamy rozumieć ład świata, który nas otacza i dzięki czemu sensu zaczyna nabierać nasza egzystencja. Adam Bujak to pielgrzym, który pielgrzymuje przez świat w kierunku Boga i w kierunku najwyższych idei, przede wszystkim piękna. Pielgrzymuje, ale też odkrywa swoje miejsce. Miejsce człowieka, który znajduje się w bardzo konkretnym punkcie, tu i teraz. Jest Polakiem, urodził się w Polsce, w Krakowie. Fotografuje zdarzenia rozmaite, piękne i straszne, misteria, stan wojenny, Auschwitz... To są doświadczenia konkretnych ludzi, którzy urodzili się w tym świecie i są w nim zanurzeni – dowodził Bronisław Wildstein.

Wyimaginowaną rozmowę Adama Bujaka z Panem Bogiem przedstawił publicysta i poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak. Bóg mówił w niej tak: Adamie drogi! Dobrze się sprawujesz, ale nie trać czasu. Bo po to dałem ci tyle talentu, tyle możliwości widzenia rzeczy niewidzialnych, że nie możesz zmarnować żadnej chwili. Zatrzymaj to wszystko dla potomnych, dla swoich rodaków. Działaj tak, byś dalej tworzył te arcydzieła i choć brodę masz siwą, i mięsa nie jesz, i mimo 50 lat twórczości celebrytą nie jesteś, to masz jakże wiele przed sobą jeszcze do wykonania. Jak tak się będziesz, Adamie, dalej dobrze sprawował i tworzył te perełki, to i na świętego cię z czasem awansuję, boć i przecież przyjacielem świętych już jesteś...

Sam jubilat mówił natomiast o swoim albumie retrospektywnym zatytułowanym „Życie malowane światłem”, o zdjęciach tam zamieszczonych, pracy nad nimi, ludziach, z którymi się przy tej okazji spotykał i miejscach, które odwiedził. Wspominał wątek śmierci, który towarzyszy jego życiu i twórczości od wielu lat. Widać go na zdjęciach krakowskiego Arcybractwa Dobrej Śmierci, obozu Auschwitz, sowieckich łagrów na Syberii czy odchodzących z tego świata karmelickich zakonników. Opowiadał o swoich kontaktach z Karolem Wojtyłą – papieżem Janem Pawłem II i szczególnych zdjęciach, jakie mu wykonał (np. w jego prywatnym gabinecie i na dachu Pałacu Apostolskiego), a także, o zdjęciach, których z jakichś szczególnych powodów nie zrobił.

Sztuka dla mnie jest tym, czym możemy wskrzeszać dobro u drugiego człowieka, piękno w jego oczach, w jego umyśle. To że możemy w jakiś sposób zachwycić drugiego człowieka pięknem, które obok wielu życiowych, ludzkich dramatów nadal przecież istnieje – podkreślał Adam Bujak.

Warszawskie spotkanie zainaugurowało cykl imprez związanych z jubileuszem 55-lecia twórczości Mistrza. Z tej okazji ukazał się wspomniany album „Życie malowane światłem”, będący przeglądem twórczości artysty z lat 1964-2019, który powstał w partnerstwie z PKN Orlen. Lada chwila ukaże się kolejny album, poświęcony „Polsce św. Jana Pawła II”. A kolejną odsłoną obchodów będzie spotkanie zaplanowane na 7 czerwca w Kamieniołomie im. św. Jana Pawła II w krakowskiej parafii pw. św. Józefa w Podgórzu.

Więcej o albumie „Życie malowane światłem” na: https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/adam-bujak-zycie-malowane-swiatlem