Adam Borowski dla Frondy: Kasta sędziowska napluła Polakom w twarz! Czekam z radością na podpis Pana Prezydenta

20.lipca br. pod Sejmem na demonstracji KOD i Obywateli RP kontrdemonstrował pan Adam Borowski, antykomunista, opozycjonista w czasach PRL, działacz ,,Solidarności''. Udało nam się przeprowadzić interesujący wywiad, oraz nagrać film z rozmowy pana Adama z uczestnikami demonstracji (link do filmu pod wywiadem).



Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: Czemu Pan tu dzisiaj przyszedł? Czy chce Pan pokazać swoją radość? Czy chce Pan zobaczyć jak się martwią Obywatele RP i KODowcy?

Adam Borowski, działacz ,,Solidarności'': Przyszedłem, gdyż jest to mój wielki dzień. 28 lat czekałem. Miałem nadzieję, że po „Okrągłym Stole” tych wszystkich, którzy skazywali… Było kilka tysięcy procesów politycznych- żadnego z tych sędziów nie wywalono, żadnego z prokuratorów nie wywalono. W ’98 roku uchwalono ustawę, która miała spowodować, że wymiar sprawiedliwości się oczyści. Usunęli tylko jednego sędziego, tego który skazywał Frasyniuka, Lisa i Michnika. Ta cała kasta została.

Ta kasta sędziowska napluła nam wszystkim Polakom w twarz. Na początku tego roku nagrodzili najwyższym odznaczeniem resortowym człowieka, nie dosyć, że tajnego współpracownika służb, to jeszcze człowieka, który skazał kilkadziesiąt osób na kary bezwzględnego więzienia za działalność na rzecz niepodległego państwa, w tym chłopaka, chłopaka, który nosił żywność do kopalni Wujek. I oni teraz nagradzają go najwyższym odznaczeniem.

Symboliczny obrazek współczesnego wymiaru sprawiedliwości.

To jest dzień, w którym jest szansa oczyszczenia z nich… Jestem szczęśliwy! Przyszedłem tu podziękować moim posłom, na których głosowałem, że dotrzymali słowa, że będą czyścić tych z ubecji, z agentury… Poza tym będziemy pilnować, żeby to zrobili, żeby sam się nie przekształcili. Władza demoralizuje. Każda władza, i niewielu jest, którzy potrafią się temu przeciwstawić. Więc ja mam nadzieję, że po zmianach personalnych, w ślad za tym pójdą zmiany systemowe. I procesy nie będą trwały po 10-12-15 lat, że one przyspieszą, i że nie będzie tak, że tych, którzy brali łapówki się uniewinnia, i że w sadach rejonowych będą kliki rodzinne...

A teraz nie będzie?

Teraz jest szansa, żeby nie było. Jest szansa. Najpierw to co jest trzeba rozbić, żeby nowi mieli szanse być uczciwymi. 8 lat rządzili… Proszę mi powiedzieć, ilu sędziów aresztowano? Ilu? Ile lat kradli pieniądze sędziowie z Krakowskiego Sądu Apelacyjnego? Ile lat? Miliony stamtąd wyciągnęli. I dopiero ta władza ich aresztowała.

Sędziowie kradli nie tylko pieniądze ale również kiełbasę w hipermarkecie.

No tak, to zupełna patologia. Czuli się bezkarni. Sędziego na telefon, zamiast wyrzucić na zbity pysk, oni przenieśli do sądu w Białymstoku. To jest kara dla sędziego, który pokazał, że jest dyspozycyjny. Sędziego z Torunia, któremu udowodniono kontakty z mafią, zawieszono na trzy lata, po trzech latach dano mu odszkodowanie, i wprawdzie odsunięto go od spraw karnych, ale sądzi nadal w sądach rodzinnych. Ten bandyta w dalszym ciągu jest w wymiarze sprawiedliwości. Można by takich spraw mnożyć, mnożyć w nieskończoność.

Jest program na Polsacie „Państwo w Państwie”. Tam są setki ludzi, których wymiar sprawiedliwości niszczył i wydawał niesprawiedliwe wyroki. Wszyscy znamy film „Układ zamknięty”. Scenariusz tego filmu napisało życie, życie człowieka, który ma imię i nazwisko: Lech Jeziorny. Ten człowiek to przeżył. Ta mafia sądowo-prokuratorska go zniszczyła. Roman Kluska jest tylko symbolem nieprawości tego wymiaru sprawiedliwości.

Więc mam się z czego cieszyć. Cieszę się, tak! Szczęśliwy jestem i przyszedłem tu cieszyć się, mam biało-czerwoną flagę.

Czy Pana zdaniem poprawka Pana Prezydenta mówiąca o wymaganych 3/5 głosów do wyboru części członków KRS to dobre rozwiązanie?

Ja się boję, że może to utrudnić, ale będę tam przed Pałacem Prezydenckim klęczał, błagał, żeby podpisał ustawy. Bez tych ustaw nie uczynimy naszego państwa sprawiedliwym. Jeżeli 40 tysięcy ludzi wyrzucano tutaj z mieszkań, złodzieje, naciągacze w sądach wygrywali sprawy, Panią Jolantę Brzeską zamordowano, spalono, a prokurator powiedział, że ona popełniła samobójstwo. To są przykłady, które wołają o pomstę do nieba!

Jak mam się nie cieszyć, że oni zostaną wywaleni? Mogę się tylko cieszyć!

Dziekuję za rozmowę

