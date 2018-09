Adam Bielan: Zmiana władzy w PiS? Za kilkanaście lat...

Zastąpienie Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS? "Za kilkanaście lat sprawa jest jak najbardziej otwarta" - mówił Adam Bielan. Przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy skomentował temat wewnętrznej walki w obozie władzy.

"Patrząc obiektywnie, to sporów personalnych w obozie Zjednoczonej Prawicy jest mniej, niż można było się spodziewać. Jeśli chodzi o możliwość zrealizowania ambicji zastąpienia Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku szefa PiS, to za kilkanaście lat sprawa jest jak najbardziej otwarta" - mówił Bielan w programie "Fakt Opinie".

Polityk pozotywnie ocenił pomysł, aby to premier Mateusz Morawiecki był "twarzą" kampanii samorządowej Zjednoczonej Prawicy.

"Poziom zaufania do premiera Morawieckiego jest wyższy niż do całego obozu Zjednoczonej Prawicy i w tym sensie poszerza on elektorat. Jednak głównym warunkiem tego, czy PiS wygra wybory do parlamentu, jest to, czy Mateusz Morawiecki będzie dobrym premierem"

Kończąc dyskusję Adam Bielan zauważył, że obecna sytuacja, w której trzy partie tworzą jeden obóz polityczny jest "chyba najbardziej udanym projektem politycznym w historii polskiej demokracji parlamentarnej".

mor/300polityka.pl/Fronda.pl