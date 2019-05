Adam Bielan o spotkaniu Duda-Trump: To będzie rekord świata

Adam Bielan podkreślił, że mamy najlepszy etap w relacjach Polska-USA, a niedawno świętowaliśmy 100-lecie stosunków dyplomatycznych. - Przypomnę, że prezydent Andrzej Duda był w Waszyngtonie zaledwie we wrześniu 2018 roku. Jeżeli będzie w czerwcu, a wszystko na to wskazuje, to można powiedzieć o rekordzie świata. Nie zdarza się, żeby jakiś przywódca tak często był zapraszany do Białego Domu - powiedział gość Polskiego Radia 24.