Adam Bielan: Kierownictwo PSL będzie miało kłopoty

"Kierownictwo PSL-u będzie miało duże kłopoty, żeby przekonać swoich działaczy, że to był sukces" - mówił Adam Bielan komentując wyniki wyborów samorządowych.



Przypomnijmy, w porównaniu do wyników poprzednich wyborów lokalnych, to Polskie Stronnictwo Ludowe straciło największą liczbę wójtów, burmistrzów oraz radnych.



"Ugrupowanie, które najwięcej straciło jeżeli chodzi o liczbę radnych sejmikowych, jest z całą pewnością Polskie Stronnictwo Ludowe. Znając tę partię, znając fakt, że to jest chyba jedyna partia w Polsce, dla której wybory samorządowe są ważniejsze od parlamentarnych, to myślę, że kierownictwo PSL-u będzie miało duże kłopoty, żeby przekonać swoich działaczy, że to był sukces" – mówił Bielan w Radiu Koszalin.



W tej samej rozmowie Adam Bielan odniósł się również do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.



"Nie będzie dwugłosu. Rozmawialiśmy przedwczoraj na spotkaniu rady koalicji długo na ten temat, rysuje się pewna strategia w tej sprawie. Mogę wszystkich zapewnić, że nie zrobimy niczego, co mogłoby zagrozić naszej pozycji w Unii Europejskiej. Takie deklaracje zgłaszał też pan minister sprawiedliwości, a więc polityk najbardziej zainteresowany w tej sprawie" - podsumował.



mor/300polityka.pl/Fronda.pl