Aby porządki i smaczne jedzenie nie przesłoniły nam Zmartwychwstania. Ks. Jan Sikorski dla F.

Joanna Jaszczuk, Fronda.pl: Czym dla chrześcijanina, katolika, powinna być Wielkanoc? Jest to najważniejsze święto chrześcijańskie, a powoli zaczynamy sprowadzać je do „zajączków”, „kurczaczków” i smacznych potraw...

Ks. Dr Jan Sikorski: Wielkanoc jest centralnym wydarzeniem życia chrześcijańskiego. Wielkanoc, Pascha, Zmartwychwstanie Chrystusa- w tym zawiera się cała nasza nadzieja. Już święty Paweł pisał, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to możemy dać sobie spokój z wiarą, w ogóle ze wszystkim... Do tego wielkiego, centralnego wydarzenia przygotowujemy się przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. Uczestniczymy w rekolekcjach, podejmujemy różnego rodzaju postanowienia czy wyrzeczenia, aby oczyścić swoje serce i przeżyć te święto możliwie jak najlepiej.

I zaczyna się Triduum Paschalne

Wielki Czwartek to przede wszystkim Msza Krzyżma. Po mszy świętej, około południa, biskup w katedrze święci oleje święte, czyli krzyżmo. Wszystko to na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Po zakończonej mszy świętej tak naprawdę kończy się Wielki Post, czyli czas przygotowania. Triduum Paschalne rozpoczyna uroczystości świąteczne. W trakcie tych trzech dni rozważamy poszczególne tajemnice płynące ze Zmartwychwstania.

W Wielki Czwartek, poza mszą olejową, odprawianą przez biskupów w katedrach, w kościołach nie ma mszy świętych. Dopiero wieczorem mamy mszę świętą Wieczerzy Paschalnej, na pamiątkę ustanowienia Eucharystii. A ponieważ Eucharystia łączy się ściśle z postawą miłości, podczas takiej mszy świętej kapłan obmywa stopy grupie dwunastu osób, na ogół biedniejszych, borykających się z trudnościami życiowymi. Następnie, w ciszy, adorujemy Chrystusa w Ciemnicy. Ważne jest, by w tej adoracji uczestniczyć, ponieważ wszyscy korzystamy z Eucharystii, daj Boże, żeby na co dzień. Z sakramentu kapłaństwa zresztą również, ponieważ to kapłani szafują Eucharystię. Dlatego bieganie w tym czasie ze szczotką po mieszkaniu nie jest najlepszym pomysłem. Na to były dni powszednie, na przykład tydzień wcześniej. Później następuje Wielki Piątek. Wspaniały dzień, gdy wprawdzie nie ma mszy świętej, jednak cała nasza uwaga skoncentrowana jest na ofierze krzyżowej Chrystusa. Wieczorem uczestniczymy w nabożeństwie z Komunią Świętą, które przybliża nam Kalwarię. Jesteśmy na Kalwarii i stoimy pod krzyżem. Na bieganie po sklepach jest w tym czasie za późno, lepiej było zrobić to wcześniej, tak, aby móc przyjąć ten dar miłości, która dotyka każdego z nas, i okazać wdzięczność. Następnie modlimy się przy grobie Chrystusa.

Groby Pańskie to w naszym kraju nie tylko symbolika, to również tradycja

Szczególnie w Warszawie ta tradycja jest przepiękna. Nieraz, modląc się przy grobie Pana Jezusa, wręcz podziwiamy jego wystrój. Przez lata grób Chrystusa służył również podbudowaniu morale narodu czy dodawania ludziom otuchy. Sam nieraz wspominam odwiedzanie grobu Chrystusa w czasie wojny. Wojna, okupacja, Niemcy nieraz straszyli łapankami, jednak przed kościołami stały długie kolejki. Szczególnie przed Kościołem Św. Anny, gdyż tam groby Chrystusa zawsze były „historyczne”, wyrażały to, czym żyje nasz naród. A wszystko to wiązało się z nadzieją Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę Pan Jezus spoczywa w grobie, jednak zmartwychwstanie już coraz bliżej. To przede wszystkim niezwykła noc Wigilii Paschalnej. Błogosławienie żywiołów, ognia, wody chrzcielnej... Wcześniej, rano, oczywiście trwa błogosławienie pokarmów, które będziemy spożywać przy świątecznym stole. Tak, jak Pan Jezus, przychodząc na świat, żyjąc wśród nas i w końcu oddając za nas życie, uświęcił naszą codzienność, rzeczywistość.

Dalej jest już Wielkanoc. Jak przeżyć to wielkie święto, by nie sprowadzić go do „smacznego jajka”, „mokrego dyngusa”, smacznego jedzenia i odpoczynku w gronie najbliższych, choć oczywiście czas spędzony z rodziną też jest ważny

Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się wcześnie rano, Rezurekcją. Biją dzwony, cały świat, wszystko stworzenie, cieszy się i raduje, ponieważ Chrystus zmartwychwstał. Daje to nam perspektywę życia wiecznego. Cokolwiek by się działo, wiemy, że Chrystus Zmartwychwstały przyjmuje to wszystko i prowadzi nas do Nieba, do Boga, jeżeli oczywiście sami również chcemy Tam iść. I tu krótka dygresja patriotyczna. Jako Polacy, w naszej historii, tę nadzieję Zmartwychwstania Chrystusa zawsze łączyliśmy ze zmartwychwstaniem naszej Ojczyzny. Istnieje nawet zakon, Zgromadzenie Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego współzałożycielem był Adam Mickiewicz. Dzięki Bogu, w naszych czasach doczekaliśmy się tego, choć nie zawsze wiemy, co z tym pięknym darem zrobić.

Rankiem wielkanocnym świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa. Wspominamy kobiety, które biegły do grobu, a za nimi- św. Piotr, św. Jan. „Czemu Go szukacie? Chrystus zmartwychwstał!” I to właśnie najpiękniejsze wydarzenie życia chrześcijańskiego. Aby po chrześcijańsku przeżywać to wielkie święto, musimy mieć na to... czas. Odpowiednio wcześniej posprzątać, ugotować i kupić, co trzeba, tak, aby móc obchodzić Triduum Paschalne i Święto Zmartwychwstania Pańskiego, tak, jak chrześcijanin powinien to robić. Nasz Przyjaciel Jezus Chrystus ofiarował nam te najważniejsze chwile w życiu. Spróbujmy powiedzieć Mu: „dziękuję”, zamiast znów tonąć w zwyczajnej codzienności: zajączek, jajeczko, jedzenie, rozmowy przy stole, kłótnie, sprzeczki... Owszem, życie towarzyskie niech płynie, musi być jednak skoncentrowane na tym centralnym wydarzeniu paschalnym.

16.04.2017, 19:00