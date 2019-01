ABW zatrzymało 9 osób. Prali brudne pieniądze

Podejrzani to mieszkańcy województwa wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Zostali zatrzymani przez ABW w dniach 10-14 stycznia 2019 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Z materiałów śledztwa wynika, że podejrzani brali udział w pozorowaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw alkoholu i faktycznym jego przemycie do Wielkiej Brytanii, gdzie był nielegalnie wprowadzany do obrotu. W wyniku działań grupy przestępczej doszło do uszczuplenia w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 30 mln zł.