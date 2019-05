ABW zatrzymało 5 osób. Chodzi o 50 mln zł podatku VAT

Zatrzymane osoby w latach 2014-2017 wchodziły w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dopuszczali się oszustw podatkowych polegających na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw alkoholu i faktycznym jego przemycie do Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzany był on nielegalnie do obrotu. W wyniku tych działań doszło do uszczuplenia w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 50 mln zł.