ABW wkroczyła do Fundacji Otwarty Dialog

Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Fundacji Otwarty Dialog. Podstawą jest kontrola skarbowa w FOD, przeprowadzona przez Krajową Administrację Skarbową. Szef tej instytucji złożył zawiadomienie do prokuratury.

Do Fundacji wkroczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy prowafzą śledztwo również w sprawie działalności spółki Bartosza Kramka, SILK ROAD Biuro Analiz i Informacji.

Podczas kontroli ustalono, że dane darczyńców fundacji żony Kramka, wydalonej niedawno z Polski Ludmiły Kozlowskiej, zawarte w oficjalnej dokumentacji, nie odpowiadają rzeczywistości. Według dokumentów Fundacji, większość środków wpłacanych do FOD pochodziła od osób zasiadających w jej władzach lub powiązanych z nimi osób i podmiotów. Kontrola wykazała, że pieniądze mogą pochodzić z innych źródeł.

Charakter transferów pieniężnych wskazuje, iż przekazywane środki pieniężne, których ostatecznym adresatem była Fundacja, mogą mieć przestępcze pochodzenie- podała KAS. Wskazywać na to mogą takie czynniki, jak duża łączna wartość przekazów pieniężnych, w dodatku pochodzących od bliżej nieznanych podmiotów prawa handlowego, przelewy od podmiotów zagranicznych utrudniające potencjalną kontrolę, przekazywanie pieniędzy w małych kwotach, by unikać procedur kontrolnych wymaganych prawem, przekazywanie stosunkowo dużych sum przez osoby bezpośrednio związane z Fundacją, co nie znajduje uzasadnienia w ich sytuacji majątkowej- czytamy w oświadczeniu.