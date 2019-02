ABW w gnieździe V Kolumny Putina

OLI 25.2.19 19:29

Co to za tytuł? Szczucie i zamordyzm???

Jak Karnowscy, Sakiewicz i Kurski przestaną blokować informacje o żydowskich wyczynach, i innych niewygodnych sprawach - to może CEP okaże się niepotrzebna.

Jak na razie o tym, o czym informuje CEP - w prorządowych przekaziorach ani słychu, ani dychu.

Embargo na wszelkie ważne informacje, potrzebne władzy , aby po cichu grać sobie pod stołem znaczonymi kartami - już przerabialiśmy. Za komuny.