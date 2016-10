Absurdy politpoprawności. Szwedzka prokuratura: Flaga ISIS to nie mowa nienawiści

reklama

Szwedzka prokuratura stwierdziła, że flaga ISIS nie wpisuje się w kategorię mowy nienawiści i w związku z tym jest legalna w świetle szwedzkiego prawa.



Prokurator Gisela Sjövall ogłosiła na początku października, że nie rozpocznie postępowania w sprawie 23-letniego mężczyzny, który w czerwcu opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie czarnej flagi Państwa Islamskiego.



Policja w Laholm, miasteczku na zachodnim wybrzeżu kraju, rozpoczęła śledztwo, które miało ustalić, czy pochodzący z Syrii mężczyzna dopuścił się przestępstwa mowy nienawiści. „Mówiąc krótko, można stwierdzić, że mężczyzna potępiał ‘wszystkich innych’, nie tylko konkretną grupę etniczną”, powiedziała Sjövall w rozmowie ze szwedzką stacją SVT.



Wyjaśniła, że o ile swastyka w dzisiejszych czasach symbolizuje nienawiść w stosunku do Żydów, o tyle nie można tego powiedzieć o fladze ISIS. „Nie doszliśmy jeszcze do tego momentu (…). Za dziesięć lat może się to zmienić”, powiedziała prokurator.



Zgodnie ze szwedzkim prawem dotyczącym mowy nienawiści, żeby dany wizerunek lub oświadczenie miały „podżegać do nienawiści”, muszą one zawierać groźbę lub szyderstwo skierowane pod adresem grupy osób w odniesieniu do ich religii, koloru skóry, grupy narodowościowej lub etnicznej, przekonań religijnych lub orientacji seksualnej. „Gdyby w tekście [towarzyszącym fladze] znajdowały się konkretne sformułowania dotyczące poszczególnych grup ludzi, na przykład homoseksualistów, decyzja [prokuratury] mogłaby być odmienna”, wyjaśniła Sjövall. „Osobiście nie miałam wątpliwości co do decyzji o nie wszczynaniu postępowania”, dodała.



Sam podejrzany w trakcie czerwcowego przesłuchania w komisariacie policji stwierdził, że nie popiera Państwa Islamskiego.

„Mój klient uważa, że nie jest to flaga ISIS, lecz używany od setek lat w islamie symbol, który został wypaczony przez Państwo Islamskie” – twierdził w rozmowie z „Hallandsposten” adwokat podejrzanego, Björn Nilsson.



Czarny „Sztandar Orła” jest jedną z flag, których zgodnie z islamską tradycją używał prorok Mahomet. Wykorzystywanie tej flagi w demonstracjach publicznych zostało zakazane w sierpniu 2014 r w Holandii, a we wrześniu 2014 r. w Niemczech zakazano jej wykorzystywania w jakichkolwiek celach nieedukacyjnych.

19.10.2016