Absurdalny pomysł Nowoczesnej! 500+ tylko dla szczepionych

"Osoby, które nie będą szczepić swoich dzieci z innych powodów niż powody medyczne, stracą prawo do pobierania zasiłku 500 plus. Jesteśmy przekonani, że jest to rozwiązanie, które będzie dodatkowo mobilizować rodziców do szczepienia dzieci. Niektórzy powiedzą, że jest to dosyć twarde, bezpardonowe rozwiązanie, ale w obliczu grożącego nam kryzysu dotyczącego szczepienia dzieci, w obliczu grożącego nam kryzysu epidemii, warto mobilizować rodziców różnymi metodami do tego, żeby szczepili swoje dzieci" - mówiła Gasiuk-Pihowicz w trakcie konferencji prasowej.