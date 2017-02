Absurdalny list do abp. Jędraszewskiego. Autorem m.in. Jan Hartman

reklama

Na łamach "Gazety Wyborczej" opublikowany dziś został absurdalny list skierowany do abp Jędraszewskiego. Żąda się w nim... odpolitycznienia Wawelu.

List podpisany został m.in. przez Jana Hartmana, Edwarda Nowaka czy Michała Rusinka. Czytamy w nim między innymi:

„Z niepokojem obserwujemy, jak to symboliczne dla Polski i drogie sercu każdego Polaka miejsce jest zawłaszczane przez jedną partię polityczną. Jest to kolejny krok w kierunku podziału społeczeństwa”

Autorzy listu twierdzą także, że:

„Jeszcze nigdy żadna partia polityczna ani żaden polski rząd nie posunął się tak daleko i nadużywał Wawelu i Katedry Wawelskiej w taki sposóbc. To nie jest miejsce na uroczystości partyjne organizowane, nawet, a może zwłaszcza, pod pretekstem odwiedzin grobu pary prezydenckiej”

Autorzy listu zwracają się więc do nowego metropolity krakowskiego o to, by ten Wawel odpolitycznił i „przywrócił należny szacunek”.

Cały list przeczytać można we wpisie Jana Hartmana na Twitterze:

Zagajewski, Rusinek i 1000 Krakowian protestuje przeciwko nadużywaniu Wawelu dla celów politycznych. pic.twitter.com/2LG1skuiFx — Jan Hartman (@JanHartman1) 17 lutego 2017

dam/Fronda.pl

17.02.2017, 15:30