Absurd! Strajk w czasie egzaminów służy... uczniom?!

Szef ZNP Sławomir Broniarz był dziś gościem Radia ZET. Jak przekonywał, nie ma żadnych wątpliwości, że strajk nauczycieli jest słuszny, a to, że uczniowie pocierpią - cóż, mówi Broniarz, to wszystko dla ich dobra!

I dodał: ,,Jeśli będziemy kontynuować taką politykę edukacyjną, to jest to większa szkoda wyrządzona dziecku niż to kilka dni strajku''.

Szef ZNP krytykował działania rządu, który - jego zdaniem - starał się za wszelką cenę przerwać jedność związków nauczycielskich. ,,Rząd grał na rozbicie związków. Tym bardziej, że w tym pakiecie 4 punktów o których mówi „S”, sprawa oceny pracy, awansu, odbiurokratyzowania - to było nam znane w grudniu. Anna Zalewska pisała o tych propozycjach do ZNP'' - stwierdził.

,,Wczorajsze negocjacje były kuriozalne. Dlatego że w piątek strona rządowa przedstawiła swoje propozycje, po czym na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, z prezentacji tego, o czym strona rządowa mówiła nam 15 minut wcześniej. Najpierw dziennikarze dostali materiały, po naszym spotkaniu, a my tych materiałów nie widzieliśmy. Wczoraj otrzymaliśmy te materiały, już w wersji kolorowej, poprawionej, odnoszące się także do OECD. Tyle tylko, że z tych materiałów nic nie wynika, co by dotyczyło tego protestu, strajku i napięcia, które mamy dzisiaj'' - mówił.