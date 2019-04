Absurd! Przewodniczący Rady Miasta Krakowa bojkotuje Metropolitę

Artur 10.4.19 9:34

Rzeczywiście, sprawa kardynała Pella, wygląda jak zwykła antykościelna ustawka. Widać do czego jest zdolna lewica gdy zdejmie się jej kaganiec.

To jedna z nielicznych spraw, w których skazano człowieka bez dowodów, na podstawie zeznań dwóch podejrzanych typów. Rewolucja francuska, październikowa, ludobójstwa II wojny... Do czego jeszcze posuną się spadkobiercy Lenina, jak Timmermans, Miller, czy Biedroń?