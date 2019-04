ABSURD! Mówił o ,,islamistycznej inwazji''. Teraz czeka go sąd

taro 24.4.19 9:51

niech gosc przedstawi sedziemu tylko dokumentacje zdiec, filmow, jak islamskie scierwa doplywaja do brzegow i pelnym biegiem ,depczac przy tym turystow i miejscowych na plazach, przemieszczaja sie w glab kontynentu. Jesli pokaze mu takich kikaset pontonow i akcji, to moze to nazwac inwazja. Kazdy inny czlowiek jest zmuszony do przechodzenia granicy w specjalnych punktach, majac odpowiednie dokumenty. Ci zas, ktorzy dokonuja inwazji, takiego czegos nie potrzebuja.