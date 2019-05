Absurd! Czarzasty: Nikt nie podnosi w Polsce ręki na kościół

Cogito ergo sum 11.5.19 13:14

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Do waszego domu przychodzi obcy z bliskiego wschodu, nie dość że brudnymi butami niszczy dywany, ściąga wasze rodzime obrazki, posągi ze ścian, a na ich miejsce przyczepia jakieś tandetne krzyżyki, sra wam na środku domu, zagląda dzieciom do łóżek, wam mówi jak macie żyć, okrada was z pieniędzy, ale kiedy chcecie mu powiedzieć żeby się uspokoił i co najwyżej może spać pod schodami, ale pod warunkiem przestrzegania zasad, to ona nagle zaczyna kwiczeć i mówić że to atak na święty kościół katolicki i to on jest ofiarą.