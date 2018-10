ABSURD! Będą... nagrywać msze święte? Jak za 'dawnych, dobrych czasów'?

"Zwracam się do państwa z serdecznym apelem, byście, jeśli chodzicie do kościoła, w tę najbliższą niedzielę, przed wyborami, kiedy będziecie w kościele, żebyście nagrywali telefonami komórkowymi, co ksiądz będzie mówił z ambony, ponieważ to będzie w czasie ciszy wyborczej i agitacja wyborcza, wskazywanie kandydatów, jest po prostu przestępstwem"- mówił Wiszniewski. Do sprawy odniosło się kilku kapłanów. Ksiądz Daniel Wachowiak stwierdził na Twitterze, że... swoją homilię sam chętnie by odsłuchał:

Cóż, może dojść do sytuacji, gdy niektórzy przyjdą do kościoła tylko po to, żeby nagrać kazanie, choć homilii powinno się raczej po prostu wysłuchać. Poza tym, ktokolwiek chodzi do kościoła częściej niż w Wielką Sobotę "na święcenie jajek", ten wie, że korzystanie z telefonu podczas mszy świętej nie jest w dobrym tonie i bynajmniej nie stanowi przejawu szacunku do miejsca oraz tego, co się w nim dokonuje. Nasuwa się jeszcze pytanie, co konkretnie w wypowiedzi księdza można by nazwać "agitacją".