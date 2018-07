Absolutny HIT! Nieznany dotąd reportaż z 5-letnim Luką Modriciem. Dziś zagra w finale mundialu, a wtedy...

Film od autora kupiła wówczas BBC, jednak nigdy go nie wyemitowała. Opowiada on o życiu wilków w górach. W trakcie kręcenia materiału Balenović poznał rodzinę Modriciów, a na filmie uwieczniony został również 5-letni Luka, który pędzi kozy przez góry.

Autor oczywiście nie wiedział wówczas, że ten mały chłopiec za 28 lat zagra w finale mistrzostw świata w piłce nożnej. W komentarzu pod filmem pisze:

„Tuż po 1990 roku wojna zniszczyła ich dom. Wszystko nagle się zmieniło i nigdy już ich nie widziałem. Podzielili los wielu ludzi z tego regionu. A potem, zaledwie kilka lat temu, dowiedziałem się kim jest ten mały chłopiec, który pojawia się na nagraniu. To Luka Modrić, słynny chorwacki piłkarz. Nigdy nie widział tych zdjęć, ponieważ publikuję je po raz pierwszy”

To po prostu trzeba zobaczyć:

5 year old Luka Modric watching over a group of sheeps from wolves (Footage from a BBC documentary) pic.twitter.com/p0SfEFPzNw

