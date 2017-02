Abp Szewczuk o sytuacji na Ukrainie: Z Rosji przyjeżdża sprzęt, walki trwają

reklama

„Zawieszenie broni na Ukrainie nie jest przestrzegane. Nieustannie toczą się walki. Z Federacji Rosyjskiej przyjeżdża ciężki sprzęt wojskowy. Powoduje to ogromne cierpienia wśród tamtejszej ludności” – powiedział Radiu Watykańskiemu przebywający w Rzymie abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego.

Zapewnił on, że Papież jest dobrze poinformowany dzięki świadectwom nuncjusza. On sam przedstawił Franciszkowi konkretne sytuacje, z którymi spotyka się jako duszpasterz. Ponowił też zaproszenie na Ukrainę, bo jak stwierdził, ludzie wierzą, że obecność Papieża przyniesie pokój.

Abp Szewczuk poinformował też o szczególnych cierpieniach ukraińskich dzieci, zranionych na ciele i na duchu. Powołując się na oficjalny raport UNICEF-u, zauważył, że na skutek działań wojennych ucierpiało już milion małych Ukraińców.

„Apeluję, by uczyniono wszystko dla powstrzymania walk i by informowano o cierpieniu mieszkańców Ukrainy. Bo ta wojna staje się wojną zapomnianą i przemilczaną. Trzeba też zrobić wszystko, by do dzieci, które cierpią na skutek wojny, dotarły przejawy ludzkiej solidarności, bo jest to warstwa społeczna najbardziej narażona na zranieni i dlatego cierpi najmocniej. Natomiast wszystkie porozumienia, zarówno z Mińska, jak i inne, na miejscu się nie sprawdzają. My wiemy, że konflikt na Ukrainie nie zostanie rozwiązany na drodze militarnej. Dlatego apeluję, by wspólnota międzynarodowa nadal podejmowała kroki dyplomatyczne, by powstrzymać agresora i by zaniechano walk” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Szewczuk.

Abp Szewczuk poinformował też o pomocy humanitarnej, jaką niesie Kościół ofiarom wojny. W dużej mierze jest ona możliwa dzięki środkom uzyskanym ze zbiórki pieniędzy przeprowadzonej na apel Papieża wśród wszystkich katolików w Europie.

25.02.2017, 15:22