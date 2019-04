Abp Stanisław Gądecki: Wesprzyjcie odbudowę Notre-Dame SMS-em

Zwracam się do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry, którą przekażemy za pośrednictwem akcji sms-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska, począwszy od Wielkiej Środy – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w apelu po pożarze katedry Notre Dame w Paryżu. Przewodniczący KEP poprosił, aby jeszcze dzisiaj o godzinie 18:50 rozbrzmiały dzwony we wszystkich katedrach naszej ojczyzny.

Przewodniczący Episkopatu Polski w Wielkim Tygodniu zwrócił się również „do wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza do tych, którzy w ostatnich latach zapomnieli o swoim chrześcijańskim powołaniu, aby na nowo odkryli Chrystusa i stali się Jego odważnymi świadkami”.

W paschalnym czasie przechodzenia z Chrystusem ze smutku do radości, z rozpaczy do nadziei, ze śmierci do życia, z serca błogosławię,