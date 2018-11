Abp Stanisław Gądecki: Dosyć zabijania chorych dzieci w Polsce!!!

Z wielkim bólem widzimy, że w Polsce prawo człowieka do życia wciąż jest łamane – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w komunikacie wydanym 30 listopada. W tym dniu mija rok od złożenia projektu obywatelskiego „Zatrzymaj aborcję”.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego,

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. ochrony życia

„Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. (…) Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości!” – mówił św. Jan Paweł II w 1997 w Kaliszu podczas pielgrzymki do Polski. Z wielkim bólem widzimy, że w Polsce to prawo człowieka do życia wciąż jest łamane.

Na straży życia ludzkiego stoi sama nauka. Obraz USG pokazuje dziecko w pierwszych tygodniach życia w łonie matki. Około 20 dnia po poczęciu zaczyna bić serce dziecka, w siódmym tygodniu widać oczy, nos, uszy i wargi, zaś w 16 tygodniu pojawiają się linie papilarne. Widać jak dziecko w łonie matki uśmiecha się, ziewa, płacze, porusza palcami u rąk i nóg. Wobec tych faktów naukowych nie możemy przechodzić obojętnie.

Minął rok od złożenia projektu obywatelskiego „Zatrzymaj aborcję”. Podpisało go ok. 830 tys. osób. Obywatele naszego kraju popierają ten projekt, który wyklucza przesłankę eugeniczną. Jest to ważny krok w stronę ochrony życia każdego człowieka.

Biskupi, zgromadzeni na Jasnej Górze na zebraniu plenarnym 19 listopada br., zwrócili się z prośbą o modlitwę, aby prawo stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Prośbę o modlitwę w tej intencji kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie do kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz naszych rodaków w kraju i na świecie.

Maryi, Królowej Polski, zawierzamy sprawę ochrony życia każdego człowieka.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski