Abp Stanisław Gądecki: Św. Jan Paweł II - Przykład dbałości o dobro najmłodszych

Całe życie św. Jana Pawła II – począwszy od jego pracy wikariuszowskiej z młodymi ludźmi, aż do globalnego wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży – jest przykładem tego, jak wychowywać najmłodszych i dbać o ich dobro. Jego postawa w kwestiach moralnych była zawsze bezkompromisowa, i także dzisiaj jest dla nas wzorem – podkreśla abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki nawiązał do opublikowanego we wtorek 28 maja wywiadu Papieża Franciszka. „Ojciec Święty jednoznacznie powiedział, że nikt nie może wątpić o świętości i dobrej woli Jana Pawła II. To bardzo ważne słowa Papieża Franciszka, które ucinają wszelkie próby zniesławienia Papieża Polaka” – podkreślił metropolita poznański.

Przewodniczący Episkopatu wskazał na to, że św. Jan Paweł II od początku widział w młodzieży i dzieciach nadzieję Kościoła i troszczył się o ich formację. Już 9 listopada 1978 r., czyli trzy tygodnie po wyborze, papież mówił do biskupów amerykańskich, którzy przybyli do Stolicy Apostolskiej z wizytą ad limina Apostolorum, o konieczności zachowania mocnej dyscypliny moralnej w pracy kapłańskiej.

W kwestiach moralnych św. Jan Paweł II był bezkompromisowy i wyrażał to w bardzo jednoznaczny sposób. Dla przykładu, podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver w USA – 14 sierpnia 1993 roku – mówił jasno o „zgorszeniu wywołanym przez grzechy niektórych sług ołtarza”.

Abp Gądecki zwrócił uwagę na to, że Jan Paweł II został ogłoszony „Człowiekiem Roku 1994” przez amerykański tygodnik „Time”. W uzasadnieniu napisano „W roku, w którym tak wielu ludzi ubolewało nad upadkiem wartości moralnych albo próbowało usprawiedliwić złe postępowanie, Papież Jan Paweł II z mocą głosił swoją wizję prawego życia i wzywał świat do jej przyjęcia. Za tę niezłomność – czy też bezwzględność, jak powiedzieliby jego krytycy – został ogłoszony Człowiekiem Roku. Takie uzasadnienie daje wiele do myślenia w obecnej dyskusji” – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Metropolita poznański wskazał na dokument św. Jana Pawła II z 30 kwietnia 2001 r. w którym papież potwierdził, że wykorzystywanie seksualne małoletnich należy do najcięższych przestępstw, którymi zajmuje się wyłącznie watykańska Kongregacji Nauki Wiary. „Św. Jan Paweł II wezwał biskupów do przekazywania do Watykanu wszelkich informacji o nadużyciach duchownych wobec dzieci i młodzieży. Episkopaty – na polecenie papieża – przygotowały specjalne wytyczne postępowania”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przywołał też słowa byłej ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Hanny Suchockiej, która została mianowana przez Papieża Franciszka członkinią Papieskiej Komisji ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. „Pani ambasador wspominała, że działania papieża wzmagały się wraz z poszerzającym się zakresem wiedzy na temat skali zjawiska seksualnego wykorzystywania w Kościele. Nigdy nie był obojętny, reagował zdecydowanie, co dziś skłania nas do takiej samej postawy”.

Episkopat.pl