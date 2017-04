Abp Stanisław Gądecki: Pismo Święte- DNA każdego chrześcijanina

reklama

W niedzielę obchodzimy Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W kościołach w całej Polsce katolicy rozważają ten sam, krótki fragment Biblii z listu do Galatów.

– Akcja, która odbywa się pod hasłem „Weź i czytaj”, jest niezwykle ważna, ponieważ inspiruje wiernych do samodzielnej lektury Pisma Świętego - uważa arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.

Arcybiskup nazywa Biblię – w której zapisano słowa Boga do człowieka – „DNA każdego chrześcijanina”. – Niemożliwe, żeby chrześcijanin nie przypominał sobie o tym jak najczęściej – mówi przewodniczący Episkopatu Polski. Jednocześnie zachęca do jak najliczniejszego udziału w Narodowym Czytaniu Pisma Świętego.

To, jak jest ono przeprowadzane, pozostawiono do decyzji poszczególnych diecezji i parafii. W wielu kościołach medytacje z Biblią poprzedzają msze. W innych są z kolei przeprowadzone specjalne nabożeństwa, a wydrukowane fragmenty z listu do Galatów są rozdawane wiernym.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma również upamiętniać obchodzoną w 2016 roku 1050. rocznicę chrztu Polski. Jego organizatorzy chcą także w ten sposób przypomnieć, że Biblia jest jednym z fundamentów naszej kultury.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego to wspólna inicjatywa Dzieła Biblijnego imienia świętego Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Rozpoczyna on dziewiąty Tydzień Biblijny.

