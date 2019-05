Abp Stanisław Gądecki: Europa nie traci, ale zyskuje na obecności chrześcijaństwa

Tę ostatnią rocznicę upamiętnia wystawa otwarta przez rozpoczęciem obrad rady stałej w jasnogórskim Arsenale. Podczas uroczystego otwarcia ks. abp Gądecki nawiązał m.in. do obchodzonej w środę 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, podkreślając rolę św. Jana Pawła II w budowaniu europejskiej jedności.

„Trzeba pamiętać, że tamta uroczystość, tamta pielgrzymka (do Polski w 1979 r.) była w Gnieźnie początkiem drogi do jedności Europy. To właściwie zanim padł mur berliński, zanim powstała Solidarność, daleko wcześniej Ojciec Święty już mówił o konieczności jedności duchowej Europy”- wskazał abp Stanisław Gądecki.

„Każdy człowiek buduje się bardzo wolno, stopniowo, każdego dnia (…) i jakby odkładają się w nim – warstwa po warstwie – przeżycia, które od dzieciństwa mu towarzyszą (…), doświadczenia, które na niego wpłynęły i którego go uformowały. Tak samo nasz naród – on też nie zaczął się od dzisiaj, on ma swoje trwanie i ma swoje pokłady duchowości, które wybijają się w szczególnych momentach (…); są potrzebne człowiekowi i narodowi, żeby zrozumiał, kim jest i po co żyje"-wskazał duchowny.