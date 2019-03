Abp Stanisław Gądecki: Episkopat ujawni dane na temat pedofilii w Kościele

"Postaramy się przedstawić na koniec zebrania plenarnego, czyli w czwartek, na to spotkanie z mediami o 14, również to wszystko, co Sekretariat KEP zebrał, gdy idzie o wszystkie kazusy (wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych), które od 1990 r. zostały przedstawione i zostały udokumentowane, a potem opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, przez ks. dyrektora Wojciecha Sadłonia. On to dzisiaj przedstawi i to będzie jednym z tematów kończących zebranie Konferencji Episkopatu Polski"- poinformował abp Stanisław Gądecki.