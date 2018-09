Abp Salvatore Cordileone: Czas na oczyszczenie po rewolucji seksualnej

Dla Kościoła w USA trwają trudne chwile. Jak przekonuje jednak abp Salvatore Cordileone, metropolita San Francisco, to czas nie tylko wielkiego upokorzenia, ale i przemiany, a w życiu katolików nadszedł czas na oczyszczenie.

W rozmowie dla włoskiego dziennika La Verita abp Cordileone stwierdza, że rewolucja seksualna zmieniła obyczaje i sposób życia, co wpłynęło też i na katolików, ich wybory oraz zachowanie. Jak dodał:

„Teraz przyszedł czas, by na nowo odkryć poczucie sacrum i piękno życia według przykazań”.

Według hierarchy Kościół przeżywa teraz to, co zdarzyło się i w historii Izraela, kiedy to Naród Wybrany przyjmował pogańskie wierzenia i obyczaje. W tym kontekście ocenił:

„Bóg nas nie opuścił, lecz oczyszcza Kościół, by go odzyskać, by przywołać nas do siebie”.

Dodał, że katolicy w USA są bardzo mocno przejęci tym, co ostatnio ujawniono i chcą, aby wszystko zostało dobrze wyjaśnione. Odniósł się też do świadectwa abp Carla Marii Vigano:

„Jego słowa o faktach, trzeba traktować poważnie. Uważam, że nie wolno lekceważyć tego, co ujawnił”.

Tu dodał też, że należy odróżnić fakty od wniosków i opinii o konkretnych osobach.

