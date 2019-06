Abp Ricchiuti: wielu biskupów chce zniesienia celibatu

Zniesienie celibatu to będzie koniec Kościoła 13.6.19 10:23

Protestanci od początku znieśli celibat no i co? W tych krajach gdzie są protestanci i jest zniesiony celibat wiecej niż połowa mieszkańców to ateiści. Zniesienie celibatu nie zwiększy liczby wierzących to jest tylko poluzowanie zasad dla księży. Zapominamy, że tam gdzie są żonaci księża mogą być także separacje i rozwody (podziały majątku). Kto będzie za to płacił??? Parafianie??? Takie przypadki już dawno są w kościele anglikańskim. Jak będzie wyglądał rzekomy ''ksiądz" który będzie moralizował swoich parafian a sam będzie po rozwodzie albo będzie miał którąś tam z kolei żonę? Kpina z kapłaństwa. Kapłaństwo polega na poświęceniu siebie i wyrzeczeniach. Jeżeli ktoś tego nie rozumie nie jest prawdziwym księdzem. Jezus też mógł mieć żonę i dzieci i mógł sobie spokojnie żyć na Ziemi. A wybrał śmierć na krzyżu. Już teraz w Polsce utrzymuje się księży na parafiach. Nie wyobrażam sobie żeby parafianie utrzymywali dodatkowo żonę księdza i jego dzieci. Może tak jest u polskich prawosławnych i grekokatolików ale w kościele rzymskokatolickim to wywoła falę buntu. Czy głównym celem Kościoła na Ziemi jest dążenie do zbawienia czy uprawianie seksu przez księży bo część z nich nie może wytrzymać w celibacie??? Po co przyjmuje się do seminariów ludzi niedojrzałych psychicznie i duchowo???